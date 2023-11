El primer Life is Strange supera los 20 millones de jugadores

Desde Dontnod Entertainment han dado a concoer que el Life is Strange original ha superado los 20 millones de jugadores desde su lanzamiento en 2015.

A través de una publicación en Twitter es que dieron a conocer la cifra alcanzada por el título que marcó el inicio de una exitosa saga que tuvo múltiples secuelas y spin-offs como Life is Strange 2, Life is Strange: True Colors, Life is Strange: Before the Storm y The Awesome Adventures of Captain Spirit.

Las cifras de todas formas, se refieren al número de usuarios y no unidades vendidas por lo que también se incluyen aquellos que han jugado el título a través de servicios de suscripción.

Cabe recordar que el juego se lanzó originalmente en 2015 y llegó de forma episódica a PC, PS3 y Xbox 360.