El protagonista de The Raid será el villano de The Expendables 4

Uno de los actores clave para el género del cine de acción en la última década se sumará a The Expendables 4.

El actor Iko Uwais, quien protagonizó las dos entregas de la saga de The Raid, se sumará al elenco de la franquicia que ahora será protagonizada por Jason Statham.

“Los detalles se mantienen en secreto, pero la trama nuevamente se enfocará en un grupo de mercenarios veteranos. Uwais interpretará a un antiguo oficial militar que se convirtió en un traficante de armas que tiene su propio ejército privado”, explicaron en Deadline.

La nueva película volverá a contar con Sylvester Stallone, aunque el rol de este último es muy acotado. De hecho, ya filmó todas sus escenas de una producción que está en pleno proceso.

También volverán Dolph Lundgren y Randy Couture, quienes participaron en las películas anteriores, mientras que los nuevos rostros incluirán a Megan Fox, Curtis “50 Cent” Jackson y Andy Garcia.

The Expendables 4 será dirigida por Scott Waugh, quien previamente fue un doble de acción y dirigió la película de Need For Speed.