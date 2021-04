El proyecto de Steve Rogers con Chris Evans sería aparte de Capitán América 4

Chris Evans lo negó y Kevin Feige lo apoyó, pero como en Marvel Studios están acostumbrados a ser muy estrictos con sus secretos, un reporte insiste en que el actor podría volver como Steve Rogers en un nuevo proyecto del popular universo cohesionado.

Así, aunque por ahora no existen mayores detalles sobre la trama y naturaleza de aquella rumoreada iniciativa, a propósito del anuncio de Capitán América 4, Deadline no solo reiteró que esos planes existirían sino que también planteó “que el posible proyecto del Capitán América de Chris Evans sería separado” de la nueva película que será desarrollada por Malcolm Spellman, el showrunner de The Falcon and the Winter Soldier.

Es decir, mientras todo apunta a que Sam Wilson será el foco de la cuarta película de la saga del Capitán América, la historia de Steve Rogers podría continuar con un misterioso proyecto que con lo que sea que proponga, tendría que hacerse cargo del final aparente que se estableció para ese personaje durante Avengers: Endgame.

En ese sentido, por ahora se desconoce qué podría abordar el regreso de Evans como Rogers, por lo que aunque es fácil especular con todo el tema de los viajes del tiempo, en estos momentos lo único oficial es que desde la compañía insisten en que no estarían tramando nada y aunque lo estuvieran parece que eso no tendría que ver con la próxima película de la saga del Capitán América.