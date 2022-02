El soundtrack de The Batman ya está disponible en streamings

The Batman llegará a los cines nacionales en menos de una semana, pero si estás impaciente, ya puedes escuchar como sonará la película antes de su estreno el próximo 2 de marzo. La banda sonora escrita por el ganador del Óscar, Michael Giacchino, ya está disponible en línea para ser escuchada por todos.

La mayoría de las pistas compuestas por Giacchino tienen un tono diferente a las películas de Batman, las cuales en esta ocasión evocan sensaciones crudas, amenazantes y tenebrosas. Algo que el mismo Matt Reeves quería transmitir personalmente para que su versión se distinguiera del resto.

La siguiente es la lista completa de canciones a continuación:

1. Can’t Fight City Halloween (4:04)

2. Mayoral Ducting (2:34)

3. It’s Raining Vengeance (4:31)

4. Don’t Be Voyeur with Me (2:38)

5. Crossing the Feline (1:46)

6. Gannika Girl (2:30)

7. Moving in for the Gil (4:23)

8. Funeral and Far Between (1:45)

9. Collar ID (1:15)

10. Escaped Crusader (2:44)

11. Penguin of Guilt (3:44)

12. Highway to the Anger Zone (5:19)

13. World’s Worst Translator (3:34)

14. Riddles, Riddles Everywhere (1:54)

15. Meow and You and Everyone We Know (5:18)

16. For All Your Pennyworth (2:38)

17. Are You a Kenzie or a Can’t-zie? (5:45)

18. An Im-purr-fect Murder (3:48)

19. The Great Pumpkin Pie (2:22)

20. Hoarding School (4:55)

21. A Flood of Terrors (4:29)

22. A Bat in the Rafters, Pt. 1 (4:33)

23. A Bat in the Rafters, Pt. 2 (6:42)

24. The Bat’s True Calling (3:05)

25. All’s Well That Ends Farewell (2:41)

26. The Batman (6:47)

27. The Riddler (5:01)

28. Catwoman (3:03)

29. Sonata in Darkness (12:11)

Lo pueden encontrar en plataformas como Spotify, aunque a continuación está la lista de reproducción de Youtube:

The Batman se estrenará exclusivamente en cines el 2 de marzo en Chile.