El tráiler de Batman: Soul of the Dragon, la nueva película animada del murciélago producida por Bruce Timm

El próximo año el catálogo de películas animadas de DC continuará expandiéndose de la mano de Batman: Soul of the Dragon, una nueva producción animada que obviamente se centrará en el hombre murciélago.

Pero, como las películas de DC cerraron una etapa de su continuidad a mediados de este año con lo que fue Justice League Dark: Apokolips War, esta nueva apuesta animada se presentará como una historia original independiente que seguirá las aventuras del Caballero Oscuro en la década de 1970.

En ese sentido, la trama de Batman: Soul of the Dragon se enfocará particularmente en el pasado de Bruce Wayne en el mundo de las artes marciales y llevará al vigilante de Gotham ante una conspiración contra la cual tendrá que luchar codo a codo con personajes como Richard Dragon, Bronze Tiger y Lady Shiva.

Batman: Soul of the Dragon será dirigida por Sam Liu (Superman: Red Son,) pero también contará con Bruce Timm (Batman: The Animated Series) como productor ejecutivo.

El estreno de la película está fijado para enero del próximo año en el mercado hogareño y puedes ver su tráiler a continuación:

Batman: Soul of the Dragon contará con las voces de David Giuntoli como Batman, Kelly Huy como Lady Shiva, Michael Jai White como Bronze Tiger y Mark Dacascos como Richard Dragon, entre otros.

Y, si el tráiler no les dejó clara la premisa de esta película, aquí tienen su sinopsis:

“Ambientada en medio de la vibrante década de 1970, esta aventura de Elseworlds encuentra a Bruce Wayne entrenando con un maestro sensei. Es aquí donde Bruce, junto con otros estudiantes de élite, se forja en el fuego de la disciplina de las artes marciales. Los lazos de por vida que forman se pondrán a prueba cuando surja una amenaza mortal de su pasado. ¡Se necesitarán los esfuerzos combinados de Batman, los artistas marciales de renombre mundial Richard Dragon, Ben Turner y Lady Shiva y su mentor O-Sensei para luchar contra los monstruos de este mundo y más allá!”.