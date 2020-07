El tráiler de Batman: Una Muerte en la Familia, la película interactiva en la que decidirás el destino de Robin

Diez años atrás Batman: Under the Red Hood nos ofreció una interpretación animada de un momento clave de Batman: Una Muerte en la Familia, pero ahora DC planea explorar toda la trama de aquel famoso cómic del hombre murciélago de la mano de una nueva película.

De acuerdo a IGN, durante los próximos meses Warner Bros. Home Entertainment lanzará DC Showcase - Batman: Death in the Family, una nueva película animada que adaptará el cómic que en 1988 selló el trágico destino de Jason Todd.

Pero el principal gancho de esta nueva propuesta animada es que, tal como cuando se publicó el cómic original fueron los lectores quienes dictaron el destino de Jason, DC Showcase - Batman: Death in the Family se presentará como una película interactiva que permitirá que los espectadores manejen el rumbo de la trama.

“A los espectadores se les presentarán opciones en momentos cruciales de la historia, lo que les permitirá decidir si Jason vive o muere y determinar el curso de la vida de Jason”, plantea IGN.

Batman: Death in the Family estará bajo el sello Showcase de DC porque será más breve que las películas tradicionales y por otra parte se presentará como una especie de precuela de Batman: Under the Red Hood, aunque evidentemente la cohesión entre ambas narrativas dependerá de las opciones que tomen los espectadores.

En paralelo al anuncio de esta nueva película se reveló un tráiler que puedes ver aquí:

El elenco de Batman: Death in the Family contará con Bruce Greenwood como Batman, Vincent Martella como Jason Todd, John DiMaggio como el Joker, Zehra Fazal como Talia al Ghul y Gary Cole como Two-Face y el Comisionado Gordon.

Al igual que el resto de las películas animadas de DC, Batman: Death in the Family debutará directamente en el mercado hogareño y se espera que su estreno se concrete durante el penúltimo trimestre de 2020.