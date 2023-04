Elijah Wood espera que las nuevas películas no sean hechas solo por dinero

Elijah Wood, el actor que interpretó a Frodo en las nuevas películas de El Señor de los Anillos que realizará Warner Bros., dijo encontrarse emocionado por la noticia a la vez que señaló que espera que no sean hechas sólo por el dinero.

En una reciente entrevista con GQ el actor se refirió a estos filmes anunciados a fines de febrero, mencionando que “estoy fascinado y estoy emocionado. Espero que sean buenas”, agregando que “estoy sorprendido, no sé por qué estoy sorprendido porque, por supuesto, habrían más películas”.

Según señaló el actor en la ocasión, “obviamente, en el centro de eso, está el deseo de ganar mucho dinero. No es que un grupo de ejecutivos digan: ‘Hagamos un arte realmente increíble’”, para luego complementar con “Y, de nuevo, no quiero enfadar a nadie porque, por supuesto, es un negocio. Pero el gran arte puede provenir del comercio. Así que esas dos cosas no son mutuamente excluyentes”.

El actor continúa con “pero El Señor de los Anillos no salió de ese lugar, surgió de la pasión por estos libros y de querer verlos realizados. Y espero que eso sea, en última instancia, lo que impulse estas películas posteriores. Solo espero que sea el mismo factor de motivación fundamental, cada vez que contraten a un guionista y un cineasta, que sea con reverencia por el material de Tolkien y el entusiasmo por explorarlo”.