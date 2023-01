Equipo tras el primer Life is Strange anticipa su próximo proyecto

El equipo original tras Life is Strange han dado un pequeño anticipo de su próximo proyecto, aunque sin entrar en mayores detalles.

Aunque el juego aún no es anunciado de forma oficial, la gente de Don’t Nod Montreal compartió una imagen en donde se puede ver una consola con estilo noventero.

Desde el estudio señalaron al respecto, “¡Aquí hay un pequeño vistazo de lo que Don’t Nod Montreal está gestando!. ¿Te trae recuerdos de la infancia?”.

El tuit fue publicado junto con unas ofertas de trabajo para este nuevo título.

Cabe recordar que el estudio ya no está trabajando en la franquicia, la cual ha continuado a través de los años con más entregas como True Colors en 2021 y Before the Storm.