Escenas eliminadas de Dune: Part 2 nunca verán la luz dice el director de la película Denis Villeneuve

Las escenas eliminadas de Dune: Part 2 nunca verán la luz, así lo ha dado a conocer el director de la película, Denis Villeneuve.

En conversación con Collider es que el director se refirió a estas escenas señalando que “Creo firmemente que cuando no está en la película, está muerto”.

Hay que mencionar que el director, con anterioridad el director dio a conocer que tuvo que cortar algunas de las escenas de la película, que de todas formas tiene una duración de 2 horas y 46 minutos.

“A veces elimino tomas y digo: ‘No puedo creer que esté eliminando esto. Me siento como un samurái abriendo mis entrañas. Es doloroso, así que no puedo regresar después de eso y crear un Frankenstein y tratar de reanimar cosas que ya no conozco”, agregó el director.

“Es muy doloroso. Cuando está muerto, está muerto y está muerto por una razón. Pero sí, es un proyecto doloroso, pero es mi trabajo. La película prevalece. Soy muy severo en la sala de edición. No estoy pensando en mi ego, estoy pensando en la película... Mato a seres queridos y es doloroso para mí”, continuó.

Finalmente, el director señaló que no tiene relación con el tiempo de duración de la película y que lo más importante para él es la narración y ritmo que esta tiene. “No se trata del tiempo de ejecución, se trata de la narración, y sentí que quería crear un impulso. Quería una energía en la película que estaba buscando y que me entusiasmara, y pensé que era el tiempo de ejecución perfecto”.