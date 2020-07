ESPN tiene el mejor panorama para la noche de este miércoles: el documental “Be Water” sobre Bruce Lee

Este miércoles 1 de julio, como parte de su elogiada serie documental “30 for 30”, ESPN presentará “Be Water”, el trabajo dirigido por Bao Nguyen y que, tomando para su título a una de sus frases más populares, está centrado en abordar la vida y obra de Bruce Lee, el artista marcial que se convirtió en estrella del cine y que fundó el Jeet Kune Do.

“El documental es contado en su totalidad por la familia, amigos y colaboradores que mejor conocieron a Bruce Lee, con un extraordinario material fílmico de archivo que proporciona una revelación visual y evocadora, que captura el carisma, su pasión, su filosofía y la belleza eterna y maravillosa de su arte”, avisan desde la compañía.

El trabajo no solo abordará su niñez y ascenso desde su rol como Kato en la serie de “El Avispón Verde”, ya que también profundizarán en el legado de su filosofía y su postura, en la que pedía ser reconocido igual que al resto, no siendo separado por sus orígenes asiáticos.

Vean su tráiler:

El documental se emitirá este miércoles a las 22 horas de Argentina, Chile y Perú. En tanto, a las 23 hrs se presentará en Colombia.