Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time se convirtió en la película más taquillera de la franquicia a nivel mundial

Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time continúa rompiendo récords de taquilla luego de su estreno en cines y esta semana superó una nueva barrera al transformarse en la película de la franquicia que más ha recaudado a nivel mundial.

La semana pasada ya se había reportado que el fin de la tetralogía había superado a Evangelion 3.0: You Can (Not) Redo en Japón al llegar a los $63,7 millones de dólares el día miércoles. Ahora, Anime News Network reporta que el día domingo, su día número 35 en cartelera, la película superó los $67,7 millones de dólares, sobrepasando ahora el récord de recaudación a nivel mundial que ostentaba su antecesora, sin todavía llegar a mercados extranjeros.

El creador de la serie Hideaki Anno se mostró gratamente sorprendido por los resultados y, en una conferencia de prensa (vía Kotaku) dijo que “Evangelion es un anime de robots (...) Dentro de los anime de robots, Gundam es famoso, pero ni siquiera Gundam ha llegado a los $91 millones de dólares. Estoy muy agradecido de que con un anime de robots de nicho podamos apuntar a esa cifra”.

La película que promete poner fin definitivamente a la historia de Evangelion se estrenó el 8 de marzo en Japón y lleva cuatro semanas en el primer puesto de la taquilla de ese país.