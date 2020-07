EVO 2020 es cancelado tras acusaciones de abuso sexual contra su co-fundador

Durante los últimos días uno de los evento más importantes de juegos de pelea a nivel mundial, el Evolution Championship Series -más conocido como EVO, se ha visto afectado por una serie de acusaciones de abuso sexual contra uno de sus co-fundadores. Esto provocó que varios jugadores y marcas decidieran restarse del evento lo que finalmente llevó a que se suspendiera la edición de este año.

EVO 2020, se realizaría de forma online debido a la pandemia que afecta al mundo producto del coronavirus, y luego de que comenzaran a salir a la luz las acusaciones contra Joey “MR. Wizard” Cuellar, varias importantes compañías participantes como Bandai Namco, Capcom y NetherRealm decidieron retirar su apoyo y abandonar el evento.

Tras la salida de las compañías, es que desde la organización emitieron un comunicado dando a conocer la decisión de cancelarlo. “Cancelaremos el EVO Online y trabajaremos para emitir reembolsos a todos los jugadores que optaron por comprar una insignia. Donaremos el equivalente a las ganancias como prometimos al Project HOPE”, mencionaron.

Según mencionaron a raíz de los abusos denunciados contra el CEO de la compañía y quien fue suspendido de forma indefinida de su cargo, “estamos tristes y conmocionados por estos eventos pero estamos escuchando y comprometidos a hacer cada cambio que sea necesario para hacer un EVO con un modelo mejor para la cultura más fuerte y segura que todos buscamos”.

Por su parte, Joey Cuellar, se refirió a las acusaciones en su contra a través de Twitter apuntando que ”Lo siento. Nunca quise hacer daño a nadie”, y agregando que “era joven e imprudente e hice cosas de las que no estoy orgulloso. He crecido y madurado durante los últimos 20 años pero eso no es excusa. Todo lo que he tratado de hacer es ser una mejor persona. Una vez más, lo siento mucho”.