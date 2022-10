Fallout 3 y Evoland están disponibles de forma gratuita en la Epic Games Store

Fallout 3 y Evoland se encuentran disponibles de forma gratuita en la Epic Games Store, como parte de los juegos semanales que regala la plataforma.

En el caso del juego de Bethesda, este se lanzó en 2009, y corresponde a la Game of the Year Edition, que incluye las expansiones, Operation: Anchorage, The Pitt, Broken Steel, Point Lookout y Mothership Zeta.

El otro juego, corresponde a un indie, el cual va cambiando sus gráficos a medida que se va avanzando, rindiendo homenaje a diferentes títulos.

Ambos juegos estarán disponibles de forma gratuita hasta el próximo 27 de octubre.

Junto con esto, desde Epic Games dieron a conocer los juegos gratuitos que les seguirán los cuales corresponden a Saturnalia y Warhammer 40,000: Mechanicus.