Final Fantasy XVI tendrá parche de día uno pero no será obligatorio para jugar

Desde Square Enix han dado a conocer que Final Fantasy XVI tendrá un parche de día uno el cual solucionará una variedad de problemas, pero que no será requisito para jugar el juego.

Desde la compañía se disculparon por el lanzamiento de este parche, señalando que “No queríamos hacer ninguna actualización previa al lanzamiento o en el día del lanzamiento”.

De acuerdo a lo que explicó el productor del juego Naoki Yoshida en una transmisión del juego, esta actualización estará disponible antes del lanzamiento del juego por lo que quienes ya lo hayan descargado podrán jugar sin problemas en el día uno.

“Si tienes la versión digital y ya la descargaste al sistema y tu PS5 está conectada a Internet, se descargará automáticamente y estará lista para el primer día, por lo que la gente estará lista para jugar tan pronto como sea posible”, mencionó.

Según explicó en la ocasión, “Este es un parche rápido, por lo que no es necesario jugar el juego. Entonces, aquellos de ustedes que no tienen una conexión a Internet y tal vez no puedan obtenerla a tiempo, aún podrán jugar el juego”.

Final Fantasy XVI se lanzará este 22 de junio para PlayStation 5.