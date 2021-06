George R.R Martin está arrepentido de permitir que la serie de Game of Thrones avanzara más allá de los libros

Cuando se intenta reflexionar sobre los aspectos que influyeron en el controvertido desenlace de Game of Thrones el hecho de que la serie se adelantara a los libros constantemente se posiciona como un factor. Después de todo, aunque el programa de HBO no siguió al pie de la letra todo lo que se había establecido en las novelas de George R.R. Martin, ciertamente las publicaciones de Canción de Hielo y Fuego estaban en la base de su propuesta.

En ese sentido, aunque en varias oportunidades se ha explicado que Martin colaboró con los responsables de la serie para desarrollar la historia posterior a los libros que se han publicado hasta la fecha, recientemente el propio autor dio a entender que estaba arrepentido por no finalizar las novelas antes que el programa.

En una entrevista con WWTW a propósito de del reconocimiento honorario que recibió por parte de la Universidad de Northwestern, Martin contó que no creía que la serie se adelantara a los libros y explicó que en perspectiva debería haber aprovechado de adelantarse.

“Cuando comenzaron esa serie, yo ya tenía cuatro libros impresos y el quinto salió justo cuando la serie comenzaba en 2011″, señaló el autor. “Tenía una ventaja de cinco libros. Y estos son libros gigantes, como sabes. Nunca pensé que me alcanzarían, pero lo hicieron. Me alcanzaron y me pasaron y, ya sabes, eso lo hizo un poco extraño, porque ahora, la serie estaba por delante de mí y la serie iba en direcciones algo diferentes”.

Previamente Martin había expresado que su final tendrá matices respecto a lo que se vio en pantalla. En ese sentido, ahora el escritor reafirmó que algún día presentará a su versión del final de la historia ambientada en Westeros. “Todavía estoy trabajando en el libro, pero verás mi final cuando salga”, sentenció.

Por supuesto, por ahora se desconoce cuándo saldrá ese final ya que pese a que Martin avanzó con Vientos de Invierno durante el año pasado, el libro aún no cuenta con una fecha de lanzamiento.