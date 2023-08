Hasbro quiere traer de regreso los juegos de Transformers pero Activision no sabe dónde están

A Hasbro le gustaría que los diferentes juegos de Transformers llegaran a Game Pass sin embargo, según dieron a conocer recientemente, Activision, publisher de los títulos, no sabe dónde se encuentran estos juegos.

La información llega en el marco de la Comic-COn San Diego, donde Hasbro sostuvo una sesión de preguntas y respuestas con TFW2005, ocasión en que dieron a conocer que les gustaría que la gente pudiera jugar estos títulos.

“Tristemente, en Activision aparentemente no están seguros en que discos duros están esos juegos. Cuando una compañía se come a una compañía que se come a otra compañía se pierden cosas y eso es frustrante. Esperamos que ahora que el trato con Xbox sigue adelante puedan revisar sus archivos, discos duros y encontrar los juegos porque sería muy fácil agregarlos a Game Pass. Queremos que rescaten esos títulos para que la gente pueda jugarlos”, mencionaron.

Cabe recordar, que entre 2007 y 2015 desde Activación publicaron más de una docena de juegos de Transformers basados tanto en las películas como en las series animadas de la franquicia.

Aunque por el momento se desconoce si en algún momento los juegos serán encontrados, los fans pueden esperar la llegada de dos próximos títulos basados en la franquicia:Transformers: EarthSpark - Expedition de Tessera Studios y Transformers: Reactivate.