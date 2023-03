Hayden Christensen afirmó que está “en deuda con Dave Filoni” porque Clone Wars “ayudó mucho al personaje de Anakin”

Aunque Hayden Christensen recién retomó el papel de Anakin Skywalker/Darth Vader para la serie de Obi-Wan Kenobi durante el año pasado, el personaje clave en la historia de Star Wars se mantuvo vigente en las historias de la franquicia espacial por cortesía de dos producciones animadas: The Clone Wars y Rebels.

En ese sentido, durante una reciente conversación con Esquire, Christensen volvió a destacar la importancia que esos programas tuvieron en la percepción del personaje que él plasmó en las secuelas y ahora retomó para las series live-action de Star Wars en Disney Plus.

“Creo que lo que hizo Dave Filoni con Clone Wars y Rebels es brillante. Estoy en deuda con Dave Filoni porque creo que ayudó mucho al personaje de Anakin”, dijo Christensen. “Creo que le dio cuerpo al personaje y también mejoró nuestra comprensión de la relación de Anakin con los Jedi y el Consejo y la desconfianza que albergaba”.

Filoni, quien actualmente está involucrado en The Mandalorian, Ahsoka y otra series de Star Wars para Disney Plus, fue guionista y supervisor de dirección de The Clone Wars. Todo mientras que co-creó Rebels, por lo que es evidente que fue una figura importante en el arco que se creó para Anakin en esas producciones y en última instancia mantuvo vigente al personaje entre las precuelas y su retorno al live-action con Obi-Wan Kenobi. De hecho, antes del debut de esa serie, Christensen ya había dicho que se preparó mirando Rebels y Clone Wars porque allí “había cosas interesantes sobre las que aprender”.

En estos minutos se espera que Christensen aparezca nuevamente en la serie de Ahsoka Tano y el actor indicó que incluso le gustaría continuar contando la historia de Anakin/Vader en otros potenciales proyectos. “¡Me encantaría tener la oportunidad de (interpretar a Anakin por muchos años más)! Me encanta, y me encantaría hacer más con él”, sentenció el actor.