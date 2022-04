Hayden Christensen vio The Clone Wars y Rebels en preparación para la serie de Obi-Wan

Parece que los fanáticos no han sido los únicos que han vuelto a revisar las series animadas y películas de Star Wars en preparación para Obi-Wan Kenobi. Y es que aunque todo apunta a que la próxima serie de la franquicia espacial nos contará una nueva historia ambientada entre los eventos de Revenge of the Sith y A New Hope, el anticipado regreso de personajes como Darth Vader naturalmente nos invita a recordar elementos que se exploraron en otras producciones.

En ese sentido, aunque fue parte de Attack of The Clones y Revenge of the Sith, Hayden Christensen reveló que decidió ver The Clone Wars y Rebels en preparación para su regreso como Darth Vader en Obi-Wan Kenobi.

“Regresé y volví a ver todas las películas”, contó Christensen a EW. “Y también me metí en los programas animados, The Clone Wars y Rebels”.

“Fue interesante. Hicieron mucho con estos personajes en esos programas. Y exploraron más la relación (entre Anakin y Obi-Wan). Había cosas interesantes sobre las que aprender. Fue muy divertido regresar y volver a sumergirse en este mundo que sigue creciendo y se vuelve cada vez más vasto”, añadió.

Anakin Skywalker, el personaje que Christensen plasmó en las precuelas, es parte clave de la premisa de The Clone Wars y en esa serie no solo se establece la dinámica entre Anakin y su maestro, Obi-Wan, sino que también se muestra el propio rol de Skywalker como maestro de Ahsoka Tano, sus tensiones con los Jedi, y su rol como líder militar a cargo del Ejército Clon. Todo mientras que en Rebels el personaje ya figura como Darth Vader y, mientras se vuelve a apuntar a su historia con Ahsoka, también entran en juego figuras como los Inquisidores, quienes harán su debut live-action en el programa protagonizado por Ewan McGregor.

Por lo tanto, la revisión de The Clone Wars y Rebels no solo le servirá a Christensen de cara a la anticipada nueva batalla entre Obi-Wan y Vader en la serie del ex- padawan de Qui-Gon Jinn, sino que también podría ser útil para su participación en la serie de Ahsoka Tano.