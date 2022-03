HBO Max estaría desarrollando un spin-off de la serie de Harley Quinn protagonizado por Kite Man

Aunque todavía no tenemos una fecha concreta para el regreso de la serie animada de Harley Quinn, durante este fin de semana se reveló un interesante antecedente para los fanáticos de esa interpretación del Universo DC.

Después de todo, según recoge el portal /Film, en el contexto del evento South by Southwest se informó que HBO Max estaría desarrollando un spin-off de Harley Quinn.

Esta nueva producción por ahora tendría como posible título Noonan’s y tomaría como punto central de su historia a ese bar para villanos a partir de la adquisición del recinto por parte de Kite Man.

En ese sentido, aunque todo recién estaría en sus primeras etapas de desarrollo, el co-guionista de Harley Quinn, Patrick Schumacker, explicó la premisa del programa indicando que Kite Man “intenta manejar el bar por sí mismo, pero no resulta tan fácil”.

“Tenemos a Harley e Ivy apareciendo en el primer episodio, pero después de eso tenemos diferentes matones y villanos que aparecen en cada episodio como Lex Luthor y Bane. Será como ‘Cheers’ para los supervillanos”, señaló el creativo.

Tengan en cuenta que el desarrollo de este spin-off de la serie animada de Harley Quinn aún no es confirmado por HBO Max, por lo que las cosas podrían cambiar a futuro. Por otra parte, en cuanto a la fecha de estreno del tercer ciclo de la serie, Schumacker reiteró que no faltaría mucho y reveló que, además de un episodio homenaje a Batman: La Serie Animada, la nueva tanda de capítulos contará con una aparición de James Gunn (The Suicide Squad) como él mismo en el contexto de la producción de una película sobre Thomas Wayne.