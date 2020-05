Henry Cavill está negociando para seguir siendo Superman

En un punto, todo parecía en punto muerto. Henry Cavill desechó ser parte del planeado cameo de Superman en la película de Shazam, mientras los reportes sobre su permanencia en el rol del hombre de acero eran negativos tras el estreno de Justice League en cines. En septiembre de 2018, THR de hecho indicó que su salida era “inminente”.

Sin embargo, el actor siempre remarcó que quería mantenerse en el rol y quedó claro que su decisión sobre Shazam se debió a problemas de agenda con sus compromisos en la serie de The Witcher.

Pero ahora The Wrap aseguró que el actor está en negociaciones para volver al rol del último hijo de Krypton. En Deadline actualizaron también el escenario, explicando que“hay planes para ponerlo nuevamente en la capa roja”.

Lo más importante es que ambos sitios remarcan que no hay planes por ahora de hacer una nueva película de Superman, por lo que su regreso al rol no sería para una “Man of Steel 2”. En The Wrap tampoco descartan que sea para completar el nuevo corte de Justice League, aunque Cavil quizás podría hacer presión para obtener algo de vuelta.

Otra opción es que sea parte de alguna de las películas ya confirmadas, como Aquaman 2, Shazam 2 o Black Adam. Así es que las posibilidades, en ese sentido, no serían pocas.