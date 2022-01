Hot Toys presentó su nueva figura del Duende Verde de Spider-Man: No Way Home

Para los más fanáticos de Spiderman: No Way Home, Hot Toys anunció a nueva figura coleccionable de lujo para la película, presentando primero al Duende Verde con formato de escala 1/6. Existirán dos versiones del villano, una estándar y una de lujo, está última viene con su mortal planeador.

Cabe mencionar, que el juguete corresponde al diseño de la versión de Sam Raimi, la cual aparece en los primeros minutos de No Way Home. De ahí que el coleccionable no será el traje modificado de Norman Osborn , sino que corresponderá al icónico traje verde con su casco visto en la primera cinta del arácnido.

“Diseñado magistralmente en base a la aparición de Green Goblin en Spider-Man: No Way Home, la figura altamente detallada presenta una cabeza esculpida recientemente desarrollada del renombrado actor Willem Dafoe como Norman Osborn con un parecido impresionante, un casco de duende verde recién elaborado; traje hábilmente confeccionado con piezas blindadas pintadas en color verde metálico ; sus características bombas de calabaza y una figura dinámica de pie”, afirma la tienda de Hot Toys.

Mira las imágenes a continuación:

Se espera además, que Hot Toys presente nuevas figuras inspiradas en los villanos de No Way Home así como también a las tres versiones de Spider Man. Hasta ahora, no hay un precio confirmado, pero puedes ver más detalles del juguete aquí.