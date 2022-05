Ian McDiarmid aseguró que la presencia de Palpatine se sentirá en una de las nuevas series de Star Wars

Después de The Rise of Skywalker es probable que no queden muchos fanáticos con ganas de ver más de Palpatine en las próximas entregas de la franquicia espacial, sin embargo, recientemente Ian McDiarmid anticipó que al menos la presencia del malvado Emperador se manifestará en una de las nueva series de Star Wars.

Durante su participación en la Imperial Commissary Collectors Convention (vía StarWarsNews.net), McDiarmid abordó su futuro como Palpatine diciendo: “Hay un cierto programa que llegará pronto, ambientado justo en el momento en que podría haber considerado que (Palpatine) estaba muy activo. Si verás o no mi cuerpo físico, no puedo comentarlo. Pero sin duda sentirás mi presencia”.

Aunque en su comentario McDiarmid no reveló de qué programa estaba hablando, es preciso recordar que los próximos estrenos de Star Wars para Disney Plus incluyen a Obi-Wan Kenobi y Andor. Y mientras la serie del Jedi tratará el exilio del personaje titular de Tatooine e incluirá a figuras vinculadas al Emperador como los Inquisidores y el propio Darth Vader, se rumorea que Andor contará con apariciones de la Guardia Real del Emperador y Mas Amedda.

En ese sentido, es fácil especular que la presencia de Palpatine podría sentirse en ambas series ya que precisamente estarán ambientadas durante el apogeo del Imperio. Pero, como McDiarmid no quiso ahondar en el tema, por ahora solo podemos especular al respecto e imaginar si el Emperador aparecerá o solo se mantendrá como una malvada sombra en esas producciones.