It Takes Two vende más de dos millones de copias

It Takes Two, el más reciente juego de Hazelight Studios ha vendido más de dos millones de copias a nivel mundial, según dio a conocer recientemente la desarrolladora a través de Twitter.

“Estamos simplemente asombrados por la PASIÓN que ustedes, personas maravillosas, han mostrado por nuestro juego y no podríamos estar más felices de ver a tantos fanáticos del modo cooperativo por ahí”, mencionaron a través de la red social.

It Takes Two, desarrollado por el estudio fundado por Josef Fares, se centra en una pareja que está al borde del divorcio y tras una serie de sucesos terminan convertidos en muñecos y viviendo una aventura con el fin de arreglar su relación.

Con anterioridad, el estudio ya había trabajado en juegos cooperativos con A Way Out y Brothers: A tale of two Sons.