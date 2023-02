James Gunn despejó las especulaciones sobre las edades de Superman y Batman en los nuevos proyectos de DC Studios

Nuevamente James Gunn tuvo que aclarar los rumores en torno a los planes para las nuevas adaptaciones de DC Comics. Mediante varios tweets publicados durante el fin de semana en respuesta a comentarios de algunos fanáticos el director y co-CEO de DC Studios aclaró el plan para las edades de Superman y Batman en los proyectos de la compañía que comanda junto a Peter Safran.

Si bien previamente algunos comentarios de Gunn habían desatado especulaciones respecto a que la nueva versión cinematográfica de Superman tendría 25 años y Batman rondaría los 40 años, ahora el guionista de la próxima película del hombre de acero, Superman: Legacy, explicó que eso no es preciso.

Ante todo Gunn remarcó que aún no se elige al actor que interpretará a Batman en el mundo central del DCU a partir de The Brave And The Bold. Todo antes de añadir que lo que se ha dicho hasta ahora sobre las edades del vigilante de Gotham y Superman para las nuevas películas de DC no es definitivo.

Concretamente, después de que un usuario citara un artículo que abordaba el tema, Gunn dijo que “(...) la gente está especulando sobre ambas edades. Todo lo que dije fue que Superman era más joven que cuarenta y Batman PODRÍA ser un par de años mayor que Superman”. Y además afirmó que nunca dijo que Superman tendría 25 años en Superman: Legacy.

Si bien aún se desconoce cuándo se anunciará a los actores que protagonizarán The Brave And The Bold y Superman: Legacy, recientemente Gunn también indicó que dentro de los próximos 6 meses habrían anuncios respecto al elenco de los primeros proyectos anunciados para el DCU.

Y, siguiendo con el tema de Superman, Gunn también afirmó que comenzó a trabajar en Superman: Legacy antes de asumir el liderazgo de DC Studios y aparentemente esa cinta estaba avanzando en paralelo a los planes que habrían existido para Man of Steel 2 con Henry Cavill.

“(Creature Commandos) no está realmente en un desarrollo tan acelerado realmente ya que (esa serie) y Superman: Legacy estaban en desarrollo antes de que asumiéramos el cargo de Jefes de DCU Studios”, señaló Gunn en Instagram (vía CBR).

Ese comentario de Gunn se enmarcó en especulaciones sobre la próxima cinta de Superman y a través de Twitter el cineasta además clairfició que Clark Kent será el foco de Superman: Legacy y por ende el hijo de Clark y Lois, Jon Kent, no aparecería en esa cinta ni como el héroe titular ni como un pequeño.

El estreno de Superman: Legacy está programado para 2025.