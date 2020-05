J.K. Simmons habló de su rol como el Comisionado Gordon en el Snyder Cut

J.K. Simmons debutó como el Comisionado Gordon durante la versión cinematográfica de Justice League en 2017 y aunque debido a los cambios en proyectos como la película de Batman con Ben Affleck el actor no ha conseguido interpretar nuevamente al famoso policía de Gotham, muchos esperan que el lanzamiento del Snyder Cut fijado para el próximo año muestre un poco más del trabajo del actor en aquel papel.

En ese contexto, si bien aún no hay muchas certezas respecto a cuánto aumentará el rol de Gordon en el Snyder Cut en comparación a la versión de Justice League que llegó a los cines, J.K. Simmons aprovechó una nueva entrevista para contar lo que sabe sobre la nueva edición comandada por Zack Snyder.

En conversación con Jake Hamilton, Simmons destacó que Snyder tuvo que hablar con él y el resto del elenco para seguir adelante con el lanzamiento de su versión de Justice League y aseguró que filmó un par de escenas como el Comisionado que no se presentaron en el corte original y ahora podrían salir a la luz.

“Sí hablé con Zack, sí”, comentó Simmons. “Tenía que obtener el permiso de todos para hacer eso, ¿sabes? Y por todos me refiero al elenco. Sí, conversamos un par de veces y no sé si habrá mucho más del Comisionado Gordon. Hay un poco más de lo que filmamos que no estaba en el primer corte allí, así que no lo sé. Estoy esperando ansiosamente como lo están todos los fanáticos”.

La versión de Justice League de Zack Snyder será lanzada en 2021 en HBO Max.