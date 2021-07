Jodie Whittaker dejará Doctor Who en 2022

La etapa de Doctor Who protagonizada por Jodie Whittaker terminará el próximo año. Después de largos meses de especulaciones y rumores al respecto, durante este jueves la BBC confirmó que la actriz dejará la clásica serie en 2022.

En la publicación del canal se explicó que la partida de Jodie Whittaker de Doctor Who se dará después de tres especiales que serán emitidos en 2022 tras de temporada 13.

Pero Whittaker no será la única figura que dejará Doctor Who ya que Chris Chibnall, quien ostentaba el cargo de showrunner hace cuatro años, también dará un paso al costado.

“En 2017 abrí mi estupenda caja de regalo de zapatos talla 13. No podría haber adivinado las brillantes aventuras, mundos y maravillas que iba a ver en ellos”, comentó Whittaker. “Mi corazón está tan lleno de amor por este programa, por el equipo que lo hace, por los fanáticos que lo ven y por lo que ha traído a mi vida. Y no puedo agradecer lo suficiente a Chris por confiarme sus increíbles historias”.

“Sabíamos que queríamos montar esta ola uno al lado del otro y pasar el testigo juntos. Así que aquí estamos, a semanas de terminar el mejor trabajo que he tenido”, agregó. “Creo que nunca podré expresar lo que este papel me ha dado. Llevaré al Doctor y las lecciones que he aprendido para siempre”.

“Sé que el cambio puede dar miedo y ninguno de nosotros sabe lo que hay ahí fuera. Por eso seguimos buscando. Viaja con esperanza. El Universo te sorprenderá. Constantemente”, concluyó la actriz.

Whittaker protagonizó la serie por tres temporadas y marcó un hito para la historia de Doctor Who al convertirse en la primera mujer en interpretar al personaje titular. No obstante, por ahora se desconoce cuál es el plan de la BBC para continuar aquella propuesta dado que por el momento no está claro quién sucederá a Whittaker como el decimocuarto doctor.

La temporada 13 de Doctor Who se estrenará este año como un evento especial de seis partes y los especiales que marcarán la despedida de Whittaker culminarán en el último trimestre de 2022.