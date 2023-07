John Cena se convierte en un Ken sireno para la película de Barbie

Finalmente se ha revelado el misterio y es que ya se dio a conocer el personaje que interpretará John Cena en la película de Barbie, el cual corresponde a nada más y nada menos que un Ken sireno.

A trasvés del ‘Behind The Scenes’ de iHollywoodTVC, es que se tiene el primer vistazo al actor interpretando al personaje, y donde tendrá una larga peluca rubia, unas perlas de collar y por supuesto una cola, de la cual sólo es posible ver la parte superior.

“Me quedé impresionado con el concepto”, dijo Cena. “Creo que será una película que todos los públicos disfrutarán. Creo que será una película que provoque conversación. Creo que será visualmente atractiva”.

“Creo que las ideas detrás de esta: creo que la audiencia se irá con una mezcla de opiniones, que creo que es la mejor forma de entretenimiento”, agregó el ex luchador, a la vez que menciona que “cuando no tienes una sola sensación universal sobre un proyecto, no es que sea malo, pero creo que la gente puede generar un debate acalorado sobre algo, eso es bueno”.

Barbie, esta fue co-escrita por Greta Gerwig y su pareja, el director Noah Baumbach, y el elenco cuenta con Margot Robbie en el papel del clásico juguete y Ryan Gosling como Ken, además de America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Michael Cera y Will Ferrell, quien dará vida al CEO de Mattel, entre otros.

La sinopsis de la película apunta que...

Barbie (Margot Robbie) lleva una vida ideal en Barbieland, allí todo es perfecto, con fiestas llenas de música y color, y todos los días son el mejor día. Claro que Barbie se hace algunas preguntas, cuestiones bastante incómodas que no encajan con el mundo idílico en el que ella y las demás Barbies viven. Cuando Barbie se dé cuenta de que es capaz de apoyar los talones en el suelo, y tener los pies planos, decidirá calzarse unos zapatos sin tacones y viajar hasta el mundo real. Su compañero Ken (Ryan Gosling) irá con ella, juntos descubrirán cómo es el mundo de verdad. Claro que cuando el CEO de Mattel (Will Ferrell) sepa que Barbie ha escapado de Barbieland, evitará a toda costa la catástrofe y querrá devolver de nuevo a esta muñeca de juguete a una caja.

Barbie tiene programado su estreno para el próximo 21 de julio.