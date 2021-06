Josh Duhamel creía que Jupiter’s Legacy duraría tres temporadas y calificó como “decepcionante” su cancelación

Desde que se anunció que Netflix no seguiría adelante con la serie de Jupiter’s Legacy, Josh Duhamel no ha ocultado sus sentimientos sobre la cancelación del programa.

De hecho, el actor que interpretó a Sheldon Sampson/ The Utopian realizó un par de publicaciones al respecto en sus redes sociales. No obstante, eso no implica que Duhamel selló el tema y en una reciente entrevista con el portal CinemaBlend aprovechó de expresar sus lamentos sobre el destino de la adaptación del cómic escrito por Mark Millar y dibujado por Frank Quitely.

“Sabes, es simplemente decepcionante, no voy a mentir”, dijo Duhamel al ser consultado sobre la cancelación de la serie. “Todos trabajamos muy duro en eso y lo promocionamos muy duro y creemos que hicimos un show realmente bueno y creo que (con) la audiencia, funciona muy bien y sigue haciéndolo realmente bien”.

De acuerdo a cifras extraoficiales, Jupiter’s Legacy no habría tenido un mal desempeño de audiencia en Netflix. No obstante, el programa tampoco habría alcanzado las ambiciones del streaming. Todo mientras problemas de producción y cambios en la dirección de la plataforma también habrían jugado un papel en su cancelación.

Pero nada de eso es oficial y mientras Netflix no ha divulgado sus razones para la cancelación, Duhamel sostiene que todavía no tienen claro por qué la serie no siguió adelante por las temporadas que creía que lo haría.

“Nos sorprendió un poco que no se renovara”, agregó el actor. “Yo nunca lo vi durar más de dos o tres temporadas porque eso habría cumplido con cualquier novela gráfica que se escribiera para (la serie). Y la segunda temporada iba a ser muy divertida porque tenía los ingredientes de esta tragedia moderna en la que le suceden cosas bastante oscuras a The Utopian. Y estaba emocionado creativamente de hacer eso. No estoy seguro del razonamiento”.

“Estoy agradecido por la oportunidad de haberlo hecho y creo que todos hicimos un muy buen trabajo al respecto. Pero así es el negocio, tu tomas tus maletas. Aunque tienes algo genial, se puede deshacer. Tienes que lidiar con eso. Es decepcionante”, sentenció.

Si bien Jupiter’s Legacy no seguirá adelante, Netflix no abandonará el mundo de esa historia y concretará una apuesta basada en Supercrooks.