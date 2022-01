Juegos de PlayStation 3 de Prince of Persia aparecen en la PSN Store de PS5

Dos juegos de Price of Persia de PlayStation 3 aparecen en la tienda de PlayStation 5, aumentando los rumores de retro-compatibilidad con consolas anteriores.

la información proviene a través de una publicación en Reddit, donde varios usuarios están mostrando que se han encontrado con juegos de PlayStation 3 en la tienda de PS5, entre los cuales se encuentran Prince of Persia: The Two Thrones y The Forgotten Sands.

Desde hace un tiempo es que han surgido una gran cantidad de rumores que apuntan a que la retro-compatibilidad se ampliaría, y llegarían juegos de PS3 a la consola de nueva generación a través de un servicio de suscripción el cual buscaría rivalizar con el Xbox Game Pass.

Los juegos de Prince of Persia no son los únicos títulos que han aparecido en la tienda, ya que usuarios también han visto juegos de Dead or Alive que salieron para PS3 aparecer en la tienda de la consola, todos con sus precios correspondientes a cada región.

Cabe mencionar que el primer Prince of Persia, tiene un remake en camino el cual fue retrasado hasta 2022 por parte de Ubisoft. En noviembre pasado desde la desarrolladora se refirieron al título señalando que este continuaba con su desarrollo, y que más información llegaría próximamente.