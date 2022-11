Kang estará atrapado en el Reino Cuántico en Ant-Man and The Wasp: Quantumania

La presencia de Kang el conquistador en Ant-Man and The Wasp: Quantumania es algo que está confirmado hace bastante tiempo, sin embargo, los promenores de la presencia del personaje en la película y en particular su aparición en el Reino Cuántico son algo que recién se está comenzando a explicar.

Después de todo, aunque Ant-Man and The Wasp: Quantumania obviamente guardará algunas revelaciones sobre Kang para su estreno en febrero de 2023, recientemente la revista Empire confirmó una popular conjetura sobre la trama del famoso villano en la próxima película de Marvel Studios.

Como recordarán el primer tráiler de Ant-Man and The Wasp: Quantumania estableció que Scott Lang y sus aliados se encontrarán con Kang en su inesperado viaje al Reino Cuántico. Bueno, como muchos sospechaban, ahora Empire ratificó que Kang no estará voluntariamente en esa dimensión y simplemente se encontrará atrapado en aquel mundo microscópico.

“Cuando comienza Quantumania Kang -fuerza de la naturaleza o no- queda atrapado en el Reino Cuántico”, dice la revista (vía Reddit)

Por ahora se desconoce cómo Kang quedó atrapado en el Reino Cuántico ni tampoco está claro por qué llegó allí. No obstante, nada de eso impedirá que pelee contra Scott Lang y compañía en esta antesala de lo que será su anticipada confrontación con los Vengadores en Avengers: The Kang Dynasty.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania se estrenará en febrero de 2023.