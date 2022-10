Con un vistazo a Kang el Conquistador, Ant-Man and the Wasp: Quantumania presenta su primer tráiler oficial

Durante la jornada de este lunes desde Marvel dieron a conocer el esperado tráiler de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, entregando un vistazo a Kang el Conquistador, quien será el nuevo villano del filme.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania es dirigida por Peyton Reed (The Mandalorian, Ant-Man and The Wasp, Ant-Man) y cuenta con un guión de Jeff Loveness (Rick and Morty).

El elenco contará con Paul Rudd como Ant-Man, Evangeline Lilly como Wasp, Michael Douglas como Hank Pym, Michelle Pfeiffer como Janet van Dyne, Kathryn Newton como Cassie Lang, Jonathan Majors como Kang el Conquistador y Bill Murray en un papel que aún no es revelado pero ya fue confirmado junto a la aparición de MODOK en la cinta.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania tiene programado su estreno para el 16 de febrero de 2023.