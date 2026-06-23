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    Nacional

    Fiscal Nacional descarta denuncias por niños haitianos desaparecidos y afirma que no existen antecedentes por tráfico de órganos o explotación sexual

    Ángel Valencia afirmó que no se pueden adelantar conclusiones sobre las causas en curso y recalcó que las investigaciones apuntan a determinar si existieron delitos asociados a procesos migratorios y reunificación familiar.

    Por 
    Roberto Martínez
    Fiscal nacional, Ángel Valencia JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El fiscal nacional, Ángel Valencia, aseguró que hasta ahora no existen denuncias que permitan sostener que niños haitianos ingresados a Chile mediante vuelos vinculados a procesos de reunificación familiar se encuentren desaparecidos, ni tampoco antecedentes que respalden hipótesis de tráfico de órganos o explotación sexual infantil.

    Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en el programa Tolerancia Cero, en medio de la controversia generada por el preinforme de la Contraloría General de la República que detectó inconsistencias respecto del seguimiento de menores de edad provenientes de la nación caribeña ingresados al país entre 2022 y 2025.

    El caso ha derivado en una serie de investigaciones administrativas y penales, además de un amplio debate político sobre los controles migratorios aplicados en los procesos de reunificación familiar.

    “No tenemos denuncias por presuntas desgracias”

    Consultado sobre la posibilidad de que existan niños cuyo paradero sea desconocido, Valencia sostuvo que la Fiscalía realizó un levantamiento de información a nivel nacional para verificar eventuales denuncias.

    “Pedí un catastro nacional, pero de momento, salvo un caso que pareciera no estar relacionado con la situación de estos vuelos que estamos investigando, sino que más bien un caso de contingencias propias de la vida, no tenemos de momento denuncia por presuntas desgracias que hayamos detectado”, precisó.

    El jefe del Ministerio Público agregó que, pese a las diligencias efectuadas, hasta ahora no han surgido antecedentes relevantes que permitan establecer desapariciones asociadas a los vuelos investigados.

    “Pedimos un catastro, y podrían aparecer a nivel nacional, pero de momento, con los días que ya han transcurrido, no ha aparecido ningún caso relevante (…) De momento no tenemos denuncias sobre el particular. Pero insisto, no podemos descartar que ello pudiera eventualmente haber ocurrido”, aseveró.

    Ángel Valencia DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Sin antecedentes de explotación sexual ni tráfico de órganos

    Valencia también abordó algunas de las hipótesis que han circulado durante los últimos días respecto de posibles delitos cometidos contra los menores de edad.

    Sobre eventuales casos de explotación sexual infantil, fue categórico al señalar que no existen antecedentes que respalden esa posibilidad.

    No, hasta la fecha. Si bien hemos encargado la búsqueda de casos, de momento no ha aparecido ninguna denuncia que pueda asociarse directamente a los hechos que estamos investigando por las denuncias que han sido conocidas en el último día”, dijo.

    Una respuesta similar entregó frente a las consultas sobre un eventual tráfico de órganos, hipótesis que había sido mencionada públicamente por parlamentarios oficialistas durante la controversia.

    No, de tráfico de órganos no. No tenemos ninguna evidencia sobre el particular. Sin embargo, por supuesto, son hipótesis que los fiscales van a investigar necesariamente, pero de momento no tenemos ninguna denuncia sobre el particular”, esbozó.

    Las declaraciones del fiscal nacional coinciden con lo señalado previamente por el director de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, quien también había descartado la existencia de antecedentes que permitieran sostener esa hipótesis.

    El foco de la nueva investigación

    Durante la entrevista también se le consultó por qué la Fiscalía decidió abrir una nueva investigación si desde 2023 ya existía una causa relacionada con el ingreso de menores haitianos.

    Al respecto, Valencia planteó que ambas indagatorias abordan hechos distintos, precisando que la nueva investigación surgió luego de que el preinforme de Contraloría instalara antecedentes sobre eventuales irregularidades en la entrega y seguimiento de niños que habrían ingresado al país.

    “Hoy día, a propósito de ese preinforme, que aparece en la prensa, es que aquí ha habido problemas con que los niños no estaban siendo entregados a sus padres, no sabíamos dónde estaban, que los entregan a personas que no son sus padres y no sabemos dónde están”, expuso.

    No obstante, reconoció que el foco de la investigación iniciada hace tres años no estaba centrado específicamente en los niños retirados de forma irregular de los terminales aéreos.

    “(Debo) admitir que es a propósito de este preinforme de Contraloría, a propósito de la información que aparece, publicada en la prensa, que esas investigaciones cambian de foco... Era un foco importante, pero la idea o este concepto de que había niños que habían sido retirados del aeropuerto de manera irregular, cuyo paradero se desconocía, y que estaban aparentemente en riesgo, no era un hecho que hubiera sido central de esa investigación”, cerró.

    Cabe señalar que este lunes, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, informó que ya fueron ubicados 52 de los 64 niños haitianos que inicialmente figuraban sin paradero determinado.

    Según la policía civil, todos los menores encontrados se encuentran junto a sus familias, en buenas condiciones y escolarizados.

    Tanto la PDI como el Servicio Nacional de Migraciones han insistido en que los procedimientos de reunificación familiar contemplaban controles y verificaciones de identidad de los adultos responsables, aunque reconocieron que las situaciones detectadas llevaron a reforzar los mecanismos de seguimiento mediante nuevas instrucciones dictadas durante este año.

    Más sobre:Ángel ValenciaFiscal nacionalNiños haitianosTráfico de órganosExplotación sexualIngresos irregularesNacional

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