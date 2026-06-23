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    Kast lidera quinto consejo de gabinete: reconoce 100 días “bastante intensos” y pide foco en plan por empleo

    El nuevo encuentro con sus ministros se enfocó en materia económica y tuvo como principal tema la instalación de una mesa interministerial que tiene como objetivo crear 50 mil nuevos empleos de aquí a octubre. Lo anterior, sobre todo, pensando en el invierno.

    Por 
    Pedro Rosas
     
    Rocío Latorre

    “Son ya 100 días. 100 días, como todos sabemos, bastante intensos”. Con esas palabras el Presidente José Antonio Kast empezó este lunes su quinto consejo de gabinete desde que llegó a La Moneda.

    El encuentro, que convocó a los 23 ministros, empezó a eso de las 8:30 de la mañana y se extendió por casi dos horas. “La emergencia, el empleo, economía, serán las tres materias importantes”, adelantó el Mandatario respecto a los temas que se abordarían en la cita.

    En concreto, según algunos de los presentes, la apuesta era empezar a reforzar la coordinación entre carteras para la denominada mesa interministerial por empleo, que empezó a funcionar durante la semana pasada y considera a los ministros de Economía, Daniel Mas; Trabajo, Tomás Rau; Mujer, Judith Marín; y al subsecretario de Desarrollo Regional (subdere), Sebastián Figueroa.

    Esto, sobre todo en busca de generar un alza en el empleo durante el invierno.

    “Durante más de 40 meses la tasa promedio del desempleo supera el 8% con cifras sobre dos dígitos: 10,5% en el desempleo femenino y sobre el 20% en los jóvenes. Y ante esa realidad, indudablemente que no se puede ser indiferente”, dijo el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado tras el consejo.

    El ministro Mas, en tanto, explicó que la mesa pretende “crear 50 mil empleos de aquí a octubre (...). Va a ser un trabajo mancomunado con los gobiernos regionales, va a ser un trabajo muy de la mano de los alcaldes, queremos que esto sea en todo el territorio orientado a lo local, a lo regional, con algún foco sin duda en la mujer”.

    En ese contexto, durante la instancia, Kast destacó los avances en materia de inversión durante los primeros meses de gobierno, pero recalcó la importancia de que la megarreforma, que este miércoles debería votarse en general en la Sala del Senado, salga adelante: “Esperamos que el Parlamento acoja a bien las propuestas que se están haciendo en temas de Reconstrucción”.

    Al mismo tiempo, otro de los temas que se abordó fue la situación de los 64 menores haitianos que ingresaron al país en medio de presuntas irregularidades en los procesos de reunificación familiar.

    Según presentes, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, quien quedó a cargo de dirigir la coordinación en el tema, actualizó el trabajo que se estaba realizando y adelantó -tal como lo hizo la PDI- que 52 de los menores ya habían sido ubicados en buenas condiciones.

    Más sobre:La MonedaJosé Antonio KastConsejo de gabineteLa TerceraPolítica

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