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    Detienen a cinco personas y recuperan dos vehículos robados tras operativo policial en Maipú

    Carabineros hizo ingreso a una vivienda donde halló diversas especies, armas de fuego y placas patentes de vehículos.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Imagen referencial.

    Este lunes, un operativo de Carabineros logró la detención de cinco personas de nacionalidad chilena y la recuperación de dos vehículos con encargo vigente por robo en la comuna de Maipú, al surponiente de la Región Metropolitana.

    El hecho ocurrió alrededor de las 18 horas, cuando personal policial llegó hasta la intersección de calle Riñihue con pasaje Marga Marga, alertados por la denuncia previa por la víctima de un robo con intimidación.

    De acuerdo con los registros de Carabineros, también se incautaron armas de fuego y distintas placas patentes.

    El capitán Pablo Letelier, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Rinconada, detalló que en la 52 Comisaría de Rinconada de Maipú se recibió una denuncia por robo con intimidación, la que fue interpuesta por un transportista de insumos para mascotas y que derivó en diligencias de la Sección de Investigación Policial (SIP).

    “Con ello logramos dar con un domicilio que era ocupado como lugar de acopio de distintas especies, productos de delitos de robo. Ante esto, hizo ingreso al domicilio producto de la flagrancia, logrando la detención de 5 personas involucradas en los hechos y la incautación de dos vehículos", afirmó Letelier.

    En esa línea, se señaló que los autos mantenían encargo por robo desde hace algunos días, pero que incluso uno de ellos aparecía como reportado desde el año pasado.

    Cabe señalar que en primera instancia solo se verificaba la existencia de los vehículos en la vía pública, pero un testigo dio aviso que los ocupantes de los mismos trasladaron una gran cantidad de bolsas hasta la vivienda allanada del pasaje Marga Marga, donde se hallaron diversas especies.

    Preliminarmente los artículos corresponderían a encomiendas de empresas de distribución y comercio electrónico. La procedencia y propiedad de estos artículos se encuentra actualmente en proceso de verificación.

    Más sobre:PolicialCarabinerosMaipúDetenidos

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