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    Evo Morales y sus aliados suspenden bloqueos en Cochabamba mientras el gobierno boliviano reporta normalización gradual de las rutas

    La decisión ocurre tras el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y la Central Obrera Boliviana para poner fin a gran parte de las movilizaciones. Las autoridades aseguran que los cortes de caminos se redujeron de más de 50 a solo seis en las primeras 48 horas del estado de excepción.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press
    El expresidente boliviano Evo Morales. Foto: Europa Press/Contacto/El Universal - Archivo.

    El expresidente de Bolivia Evo Morales y las organizaciones sociales afines a su liderazgo anunciaron este lunes una pausa en los bloqueos de carreteras que aún permanecían activos en Cochabamba, en medio de un proceso de desmovilización que se desarrolla tras la entrada en vigor del estado de excepción decretado por el gobierno del presidente Rodrigo Paz.

    La determinación fue comunicada por el exmandatario durante una comparecencia junto a dirigentes de las seis federaciones cocaleras del Trópico de Cochabamba, bastión político y sindical del exmandatario, quienes decidieron suspender temporalmente las medidas de presión que habían continuado pese al acuerdo alcanzado días antes entre el Ejecutivo y la Central Obrera Boliviana (COB).

    “Entiendo perfectamente la decisión tomada por las seis federaciones (...) por ahora un cuarto intermedio; no es rendirnos”, afirmó Morales, según declaraciones difundidas por el diario boliviano El Deber.

    Morales rechaza haber impulsado la salida del presidente

    Durante su intervención, el exjefe de Estado también respondió a las críticas surgidas durante las semanas de protestas, especialmente aquellas relacionadas con supuestas presiones para provocar la salida anticipada del mandatario boliviano.

    Morales aseguró que las organizaciones campesinas que respaldan su liderazgo nunca promovieron formalmente la renuncia de Rodrigo Paz, pese a que algunos sectores movilizados sí expresaron públicamente esa demanda.

    Se buscó alguna salida legal y constitucional, pero nunca acá hemos planteado la renuncia del presidente”, sostuvo.

    El exgobernante también defendió la postura adoptada por las federaciones cocaleras y reivindicó la independencia de sus organizaciones frente a las negociaciones desarrolladas por otros actores sociales.

    Nunca nos vendemos y nunca nos vamos a vender”, señaló.

    Al mismo tiempo, cuestionó la decisión de la Central Obrera Boliviana de alcanzar un entendimiento con el gobierno para deponer las movilizaciones.

    Según acusó el dirigente de la nación vecina, la principal organización sindical del país abandonó las protestas cuando se encontraba en una posición favorable frente al Ejecutivo.

    Sospechosamente, cuando la COB tenía ganada esta batalla, defraudó a la población y los compañeros se quedaron preocupados”, afirmó.

    Gobierno asegura que los bloqueos disminuyeron drásticamente

    El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, realizó este lunes un balance de las primeras 48 horas de aplicación de las medidas extraordinarias y destacó una significativa reducción de los puntos de bloqueo.

    Los bloqueos se han reducido sensiblemente en las vías principales”, afirmó.

    Según detalló, el número de cortes activos pasó de más de 50 a solo seis en todo el país, concentrados principalmente en el departamento de Cochabamba.

    “Hemos bajado de más de 50 bloqueos movilizados a un total de seis activos en este momento, concentrados fuertemente en el departamento de Cochabamba”, señaló.

    El vocero sostuvo que la situación muestra una tendencia progresiva hacia la normalización de las actividades.

    Paulatinamente el país está volviendo a la normalidad”, indicó.

    No obstante, reconoció que todavía persisten algunos puntos conflictivos que continúan afectando la conectividad terrestre.

    Persisten dos rutas con interrupciones

    De acuerdo con el gobierno, actualmente permanecen sin ser completamente despejadas dos rutas estratégicas para la circulación nacional.

    “Hoy por hoy hay dos rutas que todavía no están liberadas de movilizaciones. Una es la que va al Chapare y la otra es a Copacabana”, explicó Gálvez.

    La primera conecta con la región cocalera del Chapare, en Cochabamba, considerada uno de los principales bastiones políticos de Morales. La segunda conduce a la localidad de Copacabana, en el departamento de La Paz, ubicada a orillas del lago Titicaca y uno de los principales destinos turísticos y religiosos del país.

    Más sobre:BoliviaEvo MoralesCochabambaBloqueosRutasRodrigo PazCentral Obrera BolivianaMundo

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