Keanu Reeves cree que Lana Wachowski no hará una secuela de The Matrix Resurrections

¿Qué pasará con la franquicia de The Matrix en los próximos años? Esa es la pregunta que ha rondado desde el reciente estreno de la nueva película de la saga: The Matrix Resurrections.

Pero mientras Warner Bros aún no se pronuncia de manera oficial al respecto, Keanu Reeves respaldó a Lana Wachowski e indicó que no cree que la directora esté preparando otra película de The Matrix.

En el marco de una conversación con Empire, Reeves y Carrie-Anne Moss fueron consultados directamente sobre la posibilidad de que se realicen más películas de The Matrix.

“¿Otra (película de Matrix) más? Resurrections Redux”, respondió Reeves.

Ante ese comentario el entrevistador le preguntó a Reeves por un comentario anterior sobre las Wachowski y el actor procedió a indicar que no cree que Lana, la directora de The Matrix Resurrections, quiera realizar una continuación de esa nueva cinta.

“No lo creo. Si tuviera que hacer un sorteo ... No, no un sorteo, una votación. Diría que Lana no haría otra Matrix”, sentenció Reeves.

Durante varios años las Hermanas Wachowski indicaron que no planeaban hacer otra película de The Matrix, pero todo cambió cuando después de una tragedia personal Lana sintió la motivación de escribir una nueva historia de Neo y Tinity que en última instancia acabó convirtiéndose en The Matrix Resurrections.

En ese sentido, Carrie-Anne Moss no tardó en complementar las declaraciones de Reeves señalando que tal vez el escenario pueda cambiar algún día.

“También pensamos eso de esta (película)”, dijo Moss.

Reeves respondió apuntando a que no sabía qué pasaría a futuro y mientras Moss indicó que quiere sorprenderse con lo que sucederá, ambos actores aclararon que están dispuestos a retornar a la saga.

“Si (Lana Wachowski) nos invita de nuevo, lo siento, ¡hablé de nuevo por ti! Si ella me invita de nuevo, acepto”, dijo Reeves.

“Me encanta”, concluyó Moss.

Pero por ahora no habrían planes para The Matrix 5 o al menos eso dijo Wachowski y mientras es evidente que Warner Bros nunca olvidará por completo a esta saga, en una entrevista paralela con Collider el productor James McTeigue aseguró que actualmente “no tenemos una precuela en mente. No tenemos una secuela en mente. No tenemos más trilogía”.