Kevin Feige anticipó que la historia de Wanda Maximoff continuará después de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

¿Habrá una segunda temporada de WandaVision? Esa es la pregunta que varios fanáticos se han hecho desde que concluyó la primera producción de Marvel Studios para Disney Plus. No obstante, aunque el elenco y el equipo creativo del programa han reiterado que esa fue una serie limitada, recientemente Kevin Feige no quiso descartar de plano una eventual continuación.

En el marco de una presentación virtual en Paley Dialogue (vía Deadline) el presidente de Marvel Studios fue consultado respecto a si prevé una continuación o evolución de WandaVision.

Naturalmente Feige no entró en detalles pero aseguró que la historia de Wanda Maximoff seguirá después de su anticipada aparición en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

“Sí a una evolución de la historia; probablemente e inevitablemente en muchas capacidades diferentes“, respondió Feige. “(Doctor Strange 2) es el primer lugar donde continuará esa historia, pero habrá otros lugares”.

Pese a que las filmaciones ya terminaron, Marvel Studios todavía no revela muchos detalles sobre lo que será Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En ese sentido, todo apunta a que los antecedentes sobre los planes a futuro para Wanda tendrán que esperar por lo menos hasta que comience la promoción de la película que llegará en 2022. Pero claro, por ahora los fanáticos del personaje de Elizabeth Olsen pueden tener la tranquilidad de que sus aventuras continuarán después de lo que pase en la cinta de Stephen Strange.