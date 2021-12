Kevin Feige apuntó a la relevancia de Doctor Strange en las “cosas increíbles” que pueden suceder en las próximas entregas del MCU

Pese a que la primera gran etapa de las películas de Marvel Studios concluyó con más de veinte películas y un montón de superhéroes, es innegable que Iron Man era el personaje de la denominada “Saga del infinito”. Así, aunque la compañía detrás del MCU aún no anuncia nada oficial al respecto, actualmente todo apunta a que Doctor Strange podría tener una relevancia parecida en sus planes a futuro y en particular en la Fase 4.

Después de todo, aunque hasta la fecha el Hechicero Supremo solo tiene una película en solitario, una versión del personaje fue clave en la premisa de la serie animada What if...? y pronto el héroe interpretado por Benedict Cumberbatch no solo será parte de Spider-Man: No Way Home, sino que también encabezará Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dos películas que darán rienda suelta al Multiverso en el universo de Marvel Studios.

De hecho, la importancia del Hechiero Supremo sería tal que en una reciente entrevista con Screen Rant el propio presidente de Marvel Studios, Kevin Feige remarcó aquel aspecto.

Concretamente el productor fue consultado respecto al anticipado regreso del Electro de Jamie Foxx, el Duende Verde de Willem Dafoe y el Doc Ock de Alfred Molina tras sus participaciones en las sagas anteriores de Spider-Man. Obviamente Feige no ahondó mucho en ese tema, pero remarcó que es tipo de cosas ahora son posibles en esta popular saga de superhéroes y narrativamente mucho de ello tiene que ver con lo que ponen sobre la mesa las habilidades de Doctor Strange.

“Creo que si hemos aprendido algo a lo largo de los años, y en particular el trato entre Disney y Sony para hacer estas películas juntos, casi todo es posible si suficientes personas creen en ello y sienten pasión por ello”, dijo Feige. “Comenzar con la revelación de la identidad de Peter Parker al final de Far From Home nos puso inmediatamente en un curso hacia cosas que nunca antes habíamos visto en una película de Spider-Man. Eso es lo divertido de hacer películas, es hacer cosas que la gente no ha visto antes, y en el MCU hay formas en que pueden suceder muchas cosas increíbles, y que Dr. Strange sería un buen conducto para eso”.

Mientras Spider-Man: No Way Home comenzará a presentarse este 15 de diciembre, Doctor Strange in the Multiverse of Madness llegará en mayo de 2022.