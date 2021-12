Kevin Feige explicó por qué las películas de Spider-Man en el MCU no quisieron presentar nuevas versiones de Green Goblin y Doc Ock

Si bien en la entrega más reciente de la saga de Spider-Man protagonizada por Tom Holland aparecieron villanos clásicos del trepamuros como Green Goblin y Doctor Octopus, todo fue por cortesía de una trama que abordó el tema del Multiverso y por ende Norman Osborn, Otto Octavius y los otros villanos que formaron parte de la cinta se presentaron de la mano de los mismos actores que dieron vida a esos personajes en las franquicias anteriores de Spidey para la pantalla grande.

En ese sentido, mientras que desde el estreno de Spider-Man: No Way Home los fans han instalado una broma recurrente respecto a la reacción que tendría el Peter Parker del MCU cuando eventualmente conozca a las contrapartes de su universo de esos personajes, el propio presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, explicó por qué no quisieron realizar nuevas versiones de algunos villanos de arácnido para esta franquicia.

En un video sobre Spider-Man: No Way Home, el productor detrás del MCU reiteró que la idea de la trilogía de Spider-Man que arrancó con Homecoming era realizar algo nuevo con las aventuras de Peter Parker en la pantalla grande.

“Cuando tuvimos la oportunidad de llevar a Spider-Man al MCU con Homecoming, realmente (la idea) era explorar dos cosas que nunca antes se habían explorado en las películas de Spidey. Una idea era hacerlo mucho más joven, está en sus primeros años de la escuela secundaria y tiene que lidiar con lo que es ser tan joven y tener estos poderes, y disfrutar realmente el entorno de la escuela secundaria. Y lo otro era que está establecido dentro del universo más amplio de Marvel y que hay otros héroes allí”, dijo Feige. “Así que para las primeras películas siempre fue: ‘¿Cómo hacemos cosas que nunca se han hecho antes?’”

En ese sentido, Feige reiteró que repetir a villanos que habían salido en las películas anteriores de Spider-Man simplemente habría ido contra aquel propósito e incluso habría sido una desventaja considerando que actores como Alfred Molina simplemente dejaron su sello en los papeles.

“No se nos ocurrió hacer una nueva historia del Goblin, o hacer una historia de Oscorp, o hacer Doc Ock, o cualquiera que se hubiera hecho antes, por eso Vulture y Mysterio eran realmente los personajes clave”, añadió el presidente de Marvel Studios. “Incluso mientras estábamos haciendo eso, y lo había estado diciendo durante años, incluso antes de que alguien me preguntara qué pensaba, que no puedes superar a Alfred Molina como Doc Ock. Ponerse esos zapatos sería muy, muy difícil”.

Por lo tanto, como no quería plasmar a otras versiones de esos personajes, Feige señaló que la idea de recuperar al Doc Ock de Molina y otros villanos finalmente se materializó en el desarrollo de No Way Home.

“(...) Si alguna vez vas a traer de vuelta a Doc Ock, tendría que ser Alfred Molina”, dijo Feige. “Y en el desarrollo inicial de esta tercera película de Homecoming, nos dimos cuenta de que gracias al MCU, había una manera de hacerlo”.

Debido a su trama con el Multiverso, Spider-Man: No Way Home no solo rescató al Doc Ock de Alfred Molina, sino que también recuperó al popular Green Goblin de Willem Dafoe y también le dio una nueva oportunidad al Electro de Jamie Foxx, entre otras sorpresas y cameos.