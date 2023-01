Kevin Feige prometió que Kang será “un tipo diferente de villano” junto a una nueva foto del antagonista en Ant-Man And The Wasp: Quantumania

Técnicamente el universo de Marvel Studios ya nos mostró a Kang en la serie de Loki con He Who Remains. Pero como probablemente tendrán claro esa solo era una variante del malvado personaje que finalmente presentará su versión central para el MCU durante Ant-Man And The Wasp: Quantumania.

En ese sentido, Marvel Studios sigue anticipando lo que será la aparición de Kang en la tercera película de Ant-Man y ahora, de la mano de una nueva foto del personaje, el propio presidente de Marvel Studios abordó qué podemos esperar del gran villano de la “Saga del Multiverso”.

En una conversación con Empire, Feige indicó que Kang efectivamente será un villano muy distinto a Thanos, el gran malo de la primera saga del MCU.

“Él es la opción obvia cuando se trata del Multiverso. Kang nos permitió hacer un nuevo tipo de gran malo. Es un tipo diferente de villano, que lucha entre sí tanto como lo hace con nuestros héroes”, dijo Feige. “Kang es una persona muy poderosa, pero cuando lo conocemos, está en una posición en la que necesita recuperar ese poder. tiene una nave y un dispositivo que le permitiría ir a cualquier lugar y cualquier momento que quiera si puede conseguir activarlo. Si tan solo tuviera acceso a científicos genios con partículas Pym...”

Ant-Man And The Wasp: Quantumania se estrenará en febrero.