Kevin Feige reveló qué motivó la incorporación de Venom al MCU

Mientras todavía no está claro qué pasará a futuro con Venom, Kevin Feige sigue hablando sobre la llegada del simbionte a l universo de Marvel Studios.

Así, después de contar que la realización de la escena post-créditos de Venom: Let There Be Carnage implicó una gran coordinación con Sony, ahora el presidente de Marvel Studios explicó por qué se decidió llevar a Eddie Brock y Venom al MCU.

En una entrevista con Collider a propósito del estreno de Spider-Man: No Way Home, el jefe de Marvel Studios señaló que la incorporación de Venom al MCU básicamente fue para hacerle honor a los cómics y aprovechar la popularidad de la saga protagonizada por Tom Hardy.

“Si miras las connotaciones obvias de Venom y Spider-Man en los cómics, es inherente”, dijo Feige. “Así que en el momento en que Sony hizo su película Venom y funcionó tan bien como lo hizo, y Tom Hardy se volvió tan icónico como se ha convertido en Venom, entonces la pregunta obvia es: ‘¿Cómo empezamos a fusionarlos?’”.

Por supuesto, la respuesta a esa interrogante llegó en la escena post-créditos de Venom: Let There Be Carnage, donde las vacaciones de Eddie y Venom fueron interrumpidas por una extraña situación que los llevó al universo del Spider-Man de Tom Holland concretando así una conexión entre ambas franquicias que estaba fuera de la mesa cuando Sony presentó su primera cinta de Venom por allá en 2018 pero que ahora inevitablemente será un factor en el futuro cinematográfico del simbionte y quien sabe, quizás se establezca algo al respecto en Spider-Man: No Way Home.

Venom: Let There Be Carnage será lanzada en formato hogareño durante las próximas semanas y Spider-Man: No Way Home llegará al cine este 15 de diciembre.