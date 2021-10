Toda la premisa de What If...? gira en torno a versiones alternativas del universo cohesionado de Marvel Studios, sin embargo, aunque la gracia de esta serie precisamente esta en mostrar otras interpretaciones del MCU, por cortesía del papel del Multiverso en las próximas producciones de la compañía no han sido poco los fanáticos que han especulado sobre una potencial conexión entre la serie animada y otras apuestas de la franquicia de los Vengadores.

Pero aunque aún no hay nada concreto al respecto, recientemente el propio Kevin Feige tanteó que algunos elementos de What If...? podrían pasar a otros medios.

En el marco del capítulo más reciente de Assambled (vía Geek Tyrant) el presidente de Marvel Studios planteó que What If...? no solo seguirá creciendo de la mano de una segunda temporada, sino que ciertos elementos de su propuesta también podrían llegar a otras producciones.

“Realmente creo que la profundización de las mitologías ficticias es una forma de apreciarlas más. Es una forma de entenderlas más, mirarlas de una manera diferente. Ahora hay dos temporadas de What If...? con ideas en camino que son de las mejores narraciones que hemos tenido y que podrían ver pasar a otros medios”, dijo Feige. “Es realmente la serie animada más singularmente hermosa que he visto en mucho tiempo“.

Pero aunque en el último tiempo se ha rumoreado respecto a apuestas como una versión live-action de Marvel Zombies, por ahora no hay nada concreto al respecto y tendremos que seguir atentos para averiguar qué personajes o historias de What It...? podrían figurar en otros proyectos de Marvel Studios.