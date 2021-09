Marvel Studios estaría desarrollando una adaptación live-action de Marvel Zombies según Mark Millar

El quinto episodio de What If...? no sería la última interpretación de Marvel Zombies por parte de Marvel Studios o al menos eso es lo que sostiene Mark Millar.

El famoso guionista recientemente habló sobre la nueva serie animada del MCU en su newsletter y después de abordar la trastienda del desarrollo del cómic conocido como Marvel Zombies planteó que aquella historia podría tener una adaptación live-action.

“Encontraron un equipo fantástico con Robert (Kirkman) y Sean (Phillips) para el spin-off que se desarrolló en varias series”, escribió Millar (vía Bleeding Cool) tras abordar la gestación de la idea de Marvel Zombies en su etapa de Ultimate Fantastic Four. “También generaron meses de portadas de zombies, juguetes y estatuas, aparecieron un sinfín de cosplayers de Marvel Zombies y ahora no solo está este episodio What If, sino también (si mis fuentes son correctas) habrá un pequeño Marvel Zombies en live-action más adelante, pero no escucharon eso de mi. Como debería haber recordado cuando esto fue desestimado en esa reunión, los zombies nunca se quedan muertos”.

Si bien Mark Millar es un reconocido guionista que ha trabajado en cómics que han inspirado a producciones del MCU como Civil War, cabe recordar que nada de lo planteado por él es oficial y por ahora una versión live-action de Marvel Zombies permanece en el terreno de los rumores.

Pero claro, con el Multiverso sobre la mesa y una versión de esa idea ya en la propuesta animada de What If...? no parece descabellado imaginar que algún día los zombies podrían aparecer en una película, serie o miniserie del MCU.