Kevin Feige tanteó que la historia de Wanda Maximoff aún no termina en el MCU

Cuando Marvel Studios se presentó en la D23 Expo a mediados de septiembre no solo habían fanáticos esperando algún anuncio sobre el elenco para el reinicio de Los Cuatro Fantásticos, sino que también habían personas ansiosas por conocer los planes de la compañía para personajes como Wanda Maximoff.

Pero aunque Marvel Studios todavía no anuncia una película de la Bruja Escarlata ni una segunda temporada de WandaVision, recientemente el propio presidente de la compañía, Kevin Feige, entregó una prometedora actualización sobre el futuro de Wanda en la franquicia.

En un artículo de Variety enfocado en Elizabeth Olsen, la actriz tras Wanda Maximoff, Feige fue consultado sobre el final de Doctor Strange in the Multiverse of Madness que dejó el destino de la Bruja Escarlata en suspenso ante la destrucción del Darkhold.

“¿No sé si la vimos bajo los escombros? Vi una torre que se derrumbaba y un pequeño destello rojo. No sé qué significa eso”, indicó Feige antes de reafirmar que la historia de Wanda aún no finalizaría en el MCU. “Realmente hay mucho más por explorar. Todavía no hemos tocado muchas de sus historias principales de los cómics”, añadió el productor.

Elizabeth Olsen debutó como Wanda Maximoff en la escena post-créditos de Capitán América: The Winter Soldier en 2014 y posteriormente retornó como el personaje en Avengers: Age of Ultron, Capitán América: Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. Todo antes de encabezar la propuesta de WandaVision y figurar en la ya mencionada secuela de Doctor Strange. Pero al parecer ni Olsen ni Marvel Studios están aburridos de sus colaboraciones.

“Trabajaría con Lizzie durante otros 100 años si pudiéramos”, comentó Feige.

Mientras que por su parte Olsen señaló que no cree que “ninguno de estos personajes se haya ido realmente” y espera que Wanda se encamine “hacia algún tipo de redención”.

Pero aunque la actriz sostiene que no sabe nada sobre su futuro en el MCU y no hay acuerdos de ningún tipo, Feige tanteó algo interesante e indicó que “todo es posible en el multiverso”.

Si bien aún no se confirma qué está tramando Marvel Studios con la Bruja Escarlata, los próximos proyectos de la compañía no solo incluyen dos nuevas películas de los Vengadores, sino que contemplan series de Wonder Man y Agatha Harkness, dos personajes ligados a Maximoff.

For Olsen’s part, she says, “I don’t think any of these characters are ever really gone,” and she’d love to see Wanda head “toward some sort of redemption.” But she underlines that she doesn’t know anything yet: “I really don’t know my future. There’s nothing that has been agreed on.”