Kevin Smith desarrollará una nueva serie animada de Green Hornet

Kevin Smith volverá a incursionar en el mundo de Green Hornet de la mano de una nueva serie animada.

De acuerdo a Deadline, el director que alguna vez escribió un tratamiento para una película basada en esa franquicia está desarrollando un nuevo proyecto animado junto a los productores de contenidos infantiles WildBrain (Peanuts, Teletubbies, Inspector Gadget).

En ese sentido, esta nueva serie de Green Hornet se presentará como una apuesta para toda la familia que estará ambientada en la actualidad y seguirá las “aventuras de un Green Hornet y Kato reimaginados como el hijo adulto del Green Hornet original y la hija del Kato original, mientras se asocian para combatir el crimen en Century City”.

“Es un honor acompañar al legendario Green Hornet y Kato en su propia serie animada por primera vez en la rica historia de estos personajes icónicos de la cultura pop”, dijo Smith. “Contaremos una historia de dos Hornets, pasados y futuros, que abarca generaciones y se inspira en toda una vida viendo dibujos animados clásicos y animaciones increíbles como Batman: The Animated Series, Heavy Metal y Super Friends. No puedo creer que WildBrain me haya dado este trabajo y no puedo agradecerles lo suficiente por la oportunidad de extender mi infancia un poco más”.

La serie todavía no tiene una fecha de estreno y actualmente Smith planea ofrecer este proyecto a distintos canales de televisión y servicios de streaming.