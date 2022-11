Kojima se refiere a Abandoned y los rumores que lo ligaban al proyecto

Por primera vez a través de su podcast, Hideo Kojima se ha referido a Abandoned, el supuesto título de terror de Blue Box Studios, al cual lo han ligado diferentes rumores.

Según señaló en su podcast Brain Structure mientras conversaba con Geoff Keighley, “Al principio, no lo entendía. Los usuarios no paraban de mandarme fotografías de este tal Hassan [Kahraman]. Me siguen mandando collages y imágenes deep fake. Es un poco molesto. Y, bueno, Geoff, tú estabas cuando hicimos aquello de Moby Dick, y fue muy divertido, pero creo que la gente debería saber que no haría lo mismo dos veces”.

Moby Dick fue un estudio falso que creó Kojima previo al lanzamiento de Metal Gear Solid 5, el cual lanzó un tráiler el cual daba pistas del verdadero juego.

Es así como Kojima reiteró que no se encuentra ligado al proyecto, a la vez que envió un mensaje al director del juego. “No estoy relacionado con ello de ninguna manera [...] Hassan, entiendo que las cosas no han debido ser fáciles para ti, y como creador, creo que es fácil prestarle atención. Pero ahora que ha habido revuelo y las cosas se han hecho virales, puedes aprovecharlo. Si creas algo bueno y lo lanzas, la gente se dará cuenta”.

Abandoned se anunció en 2021, sin embargo con el pasar del tiempo son más las dudas que certezas que surgen respecto a su desarrollo. Inicialmente este tendría un tráiler a través de una aplicación de PlayStation pero nunca se lanzó.