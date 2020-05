La abuelita gamer de Skyrim toma un descanso de las transmisiones debido a los comentarios tóxicos

Shirley Curry, es una anciana de 82 años quien se hizo conocida a nivel mundial por sus videos jugando Skyrim, sin embargo, ahora a través de un video reciente señaló que se tomará un descanso de las transmisiones tras recibir comentarios negativos que están afectando su salud.

Según dio a conocer a través de su canal, “mi salud no está muy bien. Tengo la presión arterial por las nubes", agregando que “tengo demasiado estrés. Y voy a tener que controlarlo. Algunos de esos comentarios me estresan muchísimo.”

Cabe mencionar que entre los comentarios, algunos son quejas por como juega, que se centra más en el rol que en aumentar las estadísticas de su personaje, u otros que simplemente intentan explicarle como “jugar correctamente” al título.

“He jugado a Skyrim durante años, y sé lo que es el HUD, conozco las diferencias entre mecánicas, cómo jugar al juego, y no hace falta que se me recuerde constantemente”, menciona en el video.

El descanso que tomará será de dos semanas, para luego regresar con una rutina de transmisiones más relajada. “Voy a borrar todos los comentarios que vea del estilo. No hace falta que me digan qué juegos jugar y que me describan cómo son. Veo todos los juegos. Soy jugadora, y si quisiera jugarlos los jugaría. Y cuando le digo a alguien ‘no’, es una respuesta simple. Se entiende fácil. No hace falta responder ‘¿por qué?’, porque no tengo que dar explicaciones. Y aun así cuando lo hago nadie parece enterarse".

Finalmente mencionó que “Ya no disfruto grabando. Ya no me divierte. Siento como si me estuvieran observando con microscopio todo el rato. Me lo paso mucho mejor y juego mucho mejor cuando lo hago por mi cuenta", para luego agregar que “intento controlar mi salud. No intento ser una gruñona”.