La adaptación de Sombra y Hueso fijó su estreno en Netflix con un teaser

Netflix finalmente fijó una fecha de estreno para Sombra y Hueso (Shadow and Bone), su nueva serie que se presentará como una adaptación de las novelas del universo Grisha de Leigh Bardugo.

De acuerdo a lo revelado por el streaming en un intrigante teaser, Sombra y Hueso llegará a su plataforma el próximo mes abril para relatar una historia que estará ambientada en el mundo que también alberga a Six of Crows.

“Sombra y Hueso nos sitúa en un mundo devastado por la guerra, donde la huérfana y soldado Alina Starkov descubre que tiene un poder extraordinario que podría ser la clave para liberar a su país”, señala la descripción entregada por Netflix.

“Debido a la monstruosa amenaza que se avecina, Alina es alejada de todo lo que conoce para entrenar como parte de un ejército de magos de élite conocidos como Grisha”, añade. “Pero mientras lucha por perfeccionar su poder, descubre que los aliados y los enemigos no son tan distintos y que nada en este lujoso mundo es lo que parece. Hay fuerzas peligrosas en juego, incluido un grupo de criminales carismáticos, y la magia no será suficiente para sobrevivir”.

Puedes ver el teaser a continuación:

Sombra y Hueso será comandada por Eric Heisserer (Arrival) y a lo largo de sus ocho episodios contará con actuaciones de Jessie Mei Li como Alina Starkov, Archie Renaux como Malyen Oretsev, Freddy Carter como Kaz Brekker, Amita Suman como Inej, Kit Young como Jesper Fahey, Ben Barnes como el General Kirigan y Sujaya Dasgupta como Zoya Nazyalensky, entre otros.

“Todos los libros están ordenados cronológicamente, por lo que técnicamente no llegamos a los eventos en los libros de Six of Crows hasta después de que los libros Sombra y Hueso hayan terminado”, explicó Heisserer sobre la serie en una declaración a EW. “Entonces, lo que Leigh (Bardugo) y yo tuvimos que hacer fue esencialmente inventar historias de precuelas para los personajes clave de Six of Crows esta temporada, Kaz, Inej y Jesper, para que encajen con lo que está sucediendo en la historia de Sombra y Hueso. Ese ha sido el trabajo pesado”.

Sombra y Hueso llegará a Netflix en abril de 2021.