La ajedrecista Nona Gaprindashvili demandó a Netflix por un cometario “sexista y denigrante” sobre ella en The Queen’s Gambit

Netflix podría estar en problemas debido a una escena del último episodio de The Queen’s Gambit. Si bien ya han pasado varios meses desde que el streaming presentó a la serie basada en el libro de Walter Tevis, durante esta semana la ajedrecista Nona Gaprindashvili entabló una demanda por difamación contra la compañía.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, la demanda que Gaprindashvili presentó ante una Corte de California apunta directamente contra una escena de The Queen’s Gambit donde, en el contexto de la participación de Beth Harmon en un torneo en Moscú, el comentador del evento menciona que lo único particular sobre el personaje interpretado por Anya Taylor-Joy sería su sexo y procede a remarcar que “incluso eso no es único en Rusia. Está Nona Gaprindashvili, pero es la campeona mundial femenina y nunca se ha enfrentado a hombres”.

Pero en su demanda Gaprindashvili sostiene que esa afirmación es falsa e incluso la califica como sexista.

“La afirmación de que Gaprindashvili ‘nunca se ha enfrentado a hombres’ es manifiestamente falsa, además de ser tremendamente sexista y denigrante”, dice la demanda. “En 1968, año en el que se establece el episodio, ella había competido contra al menos 59 jugadores de ajedrez masculinos (28 de ellos simultáneamente en un juego), incluidos al menos diez Grandes Maestros de ese tiempo e incluyendo a Dragolyub Velimirovich, Svetozar Gligoric, Paul Keres, Bojan Kurajica, Boris Spassky, Viswanathan Anand y Mikhail Tal. Los últimos tres también fueron campeones mundiales durante sus carreras”.

En ese sentido, la demanda de la ajedrecista acusa que a The Queen’s Gambit y por consiguiente a Netflix de “invasión de privacidad y difamación”.

“Netflix mintió descarada y deliberadamente sobre los logros de Gaprindashvili con el propósito barato y cínico de ‘realzar el drama’ al hacer parecer que su héroe de ficción había logrado hacer lo que ninguna otra mujer, incluida Gaprindashvili, había hecho”, reclama la demanda. “Por lo tanto, en una historia que se suponía que debía inspirar a las mujeres al mostrar a una joven compitiendo con hombres en los niveles más altos del ajedrez mundial, Netflix humilló a la única mujer real que se había enfrentado y derrotado a los hombres en el escenario mundial en la misma época”.

Por otra parte, la demanda también crítica el hecho de que el comentarista tachara a Gaprindashvili como rusa considerando que ella nació en Georgia.

“Añadiendo un insulto adicional a la herida, Netflix describió a Gaprindashvili como rusa, a pesar de saber que era georgiana y que los georgianos habían sufrido bajo la dominación rusa cuando formaban parte de la Unión Soviética y, a partir de entonces, habían sido intimidados e invadidos por Rusia”, señala la demanda.

Con esta acción legal Gaprindashvili espera conseguir una compensación por lo que percibe como un daño a su imagen y también aspira a una orden judicial para que Netflix elimine la frase de la polémica de la serie. No obstante, el streaming no está listo para ceder y en una declaración señaló que pretende rebatir los argumentos de la jugadora.

“Netflix solo tiene el mayor respeto por la Sra. Gaprindashvili y su ilustre carrera, pero creemos que esta afirmación no tiene mérito y defenderá enérgicamente el caso”, dijo un vocero de la plataforma.