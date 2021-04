La décima película de Saw ya estaría en desarrollo

Debido a la pandemia, Lionsgate todavía no logra concretar el estreno de Spiral, la próxima película en la franquicia de Saw. Sin embargo, nuevos reportes sostienen que el estudio y Twisted Pictures ya estarían planeando a otra entrega dentro de esa saga.

Si bien aún no hay nada oficial, durante esta semana Production Weekly consignó que Saw X estaría en desarrollo activo. Y aunque obviamente eso no es suficiente para confirmar la existencia de aquel proyecto, desde el portal Bloody Disgusting quisieron respaldar a esa información y aseguraron que la décima película de la franquicia de Saw efectivamente estaría en desarrollo.

Por supuesto, a estas alturas aún no hay muchos detalles respecto a qué contemplaría esta potencial película y de hecho solo está claro que Atomic Monster de James Wan seguiría involucrada en la producción.

Por lo tanto, aunque esto apunta a que la franquicia de Saw está lejos de terminar, probablemente tendemos que esperar hasta después de Spiral para conocer más sobre los planes al respecto.